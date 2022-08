Sageli kipuvad ühe ettevõtte kesksed mälestuste raamatud olema huvipakkuvad vaid sellega seotud inimestele. Elektrijutud tikuvad mattuma tehniliste terminite laviini alla, mis on tavalugejatele tüütult keerukas.

Rein Annik pajatab aga Narva elektrivõrkude eelmise sajandi lugu nõnda, et see on ühtlasi Narva linna ajalugu, mis tuleb vaadatuna ühe, kuid väga olulise ettevõtte mätta otsast.