VIRVE OSILA ⟩ Ühe tänu tähendus

Kui Hilda oleks elanud, siis tema ütlemine toimunu kohta ei kannataks ilmselt trükimusta. Mina jäin esmalt sõnatuks, aga kui sõnad suhu tagasi tulid, nõudsin pingilt nimesildi eemaldamist. Nüüdseks on mu nõue täidetud ja minu pingi silt on museaalina koos pingi fotoga mu elutöötoas, meenutamaks seda, et tänuga on nagu mehe sõnaga: seda saab anda ja võib tagasi võtta.

Olen iseennast mõttes kordi kirunud, et miks ma küll nõustusin selle tänupingiga, võinuks ju ei-le kindlaks jääda, poleks mingit jama olnud. Muidugi poleks ka ilusat avamispäeva olnud, aga ausalt öeldes teeb see mälestus praegu veel kõik hullemaks. Justkui lõikab hinge!

Püüan end lohutada Raimond Kaugveri õpetussõnadega, et iga kogemus, ükskõik kui sitt tahes, on ikkagi kogemus. Ja kogemuse ma sain! Palju inimlikum olnuks see, kui minuga oleks räägitud. Sest pink oli ju minule kingitud, st minu oma, ja mulle tulnuks selgitada, miks see vahetus vajalik on, ja küsida, kas ma sellega nõus olen. Küllap oleksin siis teavitajaid tänanud ja väärikalt tänupingist loobunud. Ka Hilda järeltulijaid oleks olnud vaja informeerida. Nüüd aga on nagu on.