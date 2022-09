Teisipäeval külastas Maidla mõisa valitsejamajas tegutsevat kohalike eakate päevakeskust Lüganuse abivallavanem Max Kaur. Rääkis, et see maja läheb remonti ja eakad peaksid seetõttu ajutiselt naabruses asuvasse noortekeskusse üle kolima.

Tõsi, valitsejamaja pole just kõige paremas seisus, katus kipub tükati vihma läbi laskma. Õnneks mitte nende kolme ruumi kohal, kus eakad toimetavad, nii et nende tegemisi see ei sega. Oma ruumid on päevakeskuse naised ise ilusamaks teinud, ostsid kardinapuud ja õmblesid kardinad valmis. Sisustus − diivanid, suured ja väiksemad lauad, toolid, pliit ja külmkapp − toodi mullu detsembris kaasa eelmisest asukohast Savalast, vanast Maidla vallamajast, mille küttekulud liiga suureks kasvasid. Selle kolimisega olid päevakeskuse naised rahul, saidki endale suuremad ruumid.