Pannjärvel kettagolfi harrastamist alustanud eestlanna tuli maailmameistriks

30aastase eestlanna saavutus on seda erilisem, et viimati tuli mitteameeriklanna sel alal maailmameistriks 18 aastat tagasi. Ta alistas viis päeva kestnud tiitlivõistlusel kõik konkurendid suure ülekaaluga ehk tegi kokkuvõttes kaheksa viset vähem kui lähim jälitaja, soomlanna Henna Blomroos ja püstitas ka uue reitingurekordi. Lisaks maailmameistritiitlile on Tattar sel suvel võitnud USAs veel mitmeid kaalukaid turniire ja teeninud 45 000 dollarit auhinnaraha.