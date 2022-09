Laupäeva ennelõunal on Narva Kreenholmi rajoonis asuva kortermaja ukse taha kogunenud kümned inimesed. Aga need ei ole korteriühistu koosolekul osalejad, vaid hoopis muusikahuvilised, kes ootavad oma järjekorda, et pääseda teisel korrusel asuvasse korterisse Jaan Pehki kontserdile.