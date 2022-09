Kultuurisündmused näitavad Ida-Virumaa ilusamaid külgi, aga tegijad on kurnatud

"Fakt on see, et nagu paljud teisedki kultuurielu korraldajad, tegutseme toimetuleku piiril," tunnistas festivali "Station Narva" viiendat aastat korraldav Helen Sildna laupäeval toimunud inspiratsioonipäeval, kus osales hulgaliselt riigiametnikke ja mitmeid poliitikuid.