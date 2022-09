Nädalavahetuse suurreidil tabati 33 joobes juhti ja võeti ära Georgi linte

"See on ikka väga suur ja kurvaks tegev arv kolme päeva kohta ainult ühest Eesti otsast. Alati enne rooli istumist tuleb veenduda, et oled kaine. Isegi pühapäeva lõunal tabasime veel raskes joobes juhte, kes väitsid, et tegid eelmisel õhtul ilusa ilma puhul grilli kõrvale mõned õlled ja arvasid, et on nüüd valmis sõidukit juhtima," rääkis reidi korraldamist eest vedanud Jõhvi politseijaoskonna välijuht Annika Elm.