Ida-Viru õpetajatele 3000eurone palk: "Pisut uskumatu, et tõsi olla"

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas (Isamaa) lubab, et Ida-Virumaal eesti keeles õpetav õpetaja hakkab saama järgmise aasta sügisest palka koefitsiendiga 1,5 ja lasteaiaõpetaja koefitsiendiga 1,3. Et õpetaja keskmine palk on järgmisel aastal 2048 eurot, võib Ida-Virumaal eesti keeles õpetav õpetaja arvestada 3000eurose kuupalgaga, ütles Lukas Postimehele.