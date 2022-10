Vanglate osakond kaalub kolimist Jõhvi kesklinnast Viru vanglasse

2013. aastal Jõhvi kolinud justiitsministeeriumi vanglate osakond asub praegu endises piirivalve majas Sompa tänavas, kohe raudteejaama kõrval, mis teeb mugavaks rongiga tööle tulemise. Maja on töökohaks ligemale 30 inimesele, kellest suurem osa on küll Ida-Virumaalt, kuid töötamine vanglate osakonnas eeldab ka üksjagu ringisõitmist.

Hoone rendileping lõpeb tuleva aasta märtsis. "Praegu on õige hetk mõelda, kas me seda pikendame ja kus me võiksime tulevikus paikneda," ütles vanglate osakonda juhtiv justiitsministeeriumi asekantsler Rait Kuuse.