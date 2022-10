Kohus lasi Ossipenko tervislikel põhjustel vabaks

Uurimise all on kümmekond episoodi. Tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib kriminaalmenetluse kestel muutuda.

Ossipenko seotud ettevõtted on pakkunud Ida-Virumaa omavalitsustele erinevaid teenuseid. Ta ise ja temaga seotud inimesed on olnud aktiivsed ka munitsipaalpoliitikas.

Ossipenko on oma kommunaaläridega olnud kohtu all ka varem, kui kümmekond aastat tagasi tuvastas kohus, et tema firma N&V on saanud ligi miljon eurot kriminaalset tulu. Toonane Kohtla-Järve linnapea Jevgeni Solovjov mõisteti süüdi, Ossipenko pääses kohtupidamise alt kehva tervise tõttu.