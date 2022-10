Ida-Virus jagub rahvamajade päeval tegevusi kümnes paigas

Eestimaa rahvamajade ühing korraldab Eestimaa rahvamaja päeva pealkirjaga "Keel. Kultuur. Haridus", et rahvamajad teeksid tihedamat koostööd nii maakonnas kui ka üle Eesti, selgitas Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialist Anne Uttendorf.

Rahvamajade päeval on avatud ligemale 120 rahvamaja üle Eesti. Ida-Virumaal toimuvad tegevused kümnes paigas. Üks tippsündmusi on Tammiku rahvamaja 55. aastapäeva tähistamine kontserdiga "Aeg ei peatu". Tantsuks mängib ansambel Epitsenter, üritus on tasuta.