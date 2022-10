Natalia Prilipko annab vanadele asjadele uue elu

Natalia Prilipko on internaatkooli vilistlane. Õpingutest on nüüdseks möödas aastakümned, kuid kooliseinte vahel veedetud aastaid meenutab ta endiselt sooja tundega. Kord otsustas Natalia sellest majast läbi astuda, et külastada kohta, kus möödus kümme tema noorusaastat. Ta teadis, et kooli pole selles majas enam ammu, kuid oli meeldivalt üllatunud, nähes, et maja oli endiselt inimesi täis − nüüd tegutseb seal Vahtra loomekeskus.

"Olin sealsest külalislahkusest ja hubasest õhkkonnast meeldivalt üllatunud," räägib ta. "Läksin harjutama Jurate Kastritskaja stuudiosse ning omandasin seal mitmesuguseid käsitööoskusi. Hiljem hakkasin end ise arendama − internetist leiab hulgaliselt materjali."

Natalia Prilipko avas oma esimese näituse Vahtra loomekeskuses aasta alguses ning see pälvis rohkelt positiivset vastukaja: tema tööd on esteetilised, keskkonnasõbralikud ja praktilised. Autor läheneb oma loomingule fantaasiaga ning annab vanadele asjadele uue elu, näidates, kuidas saab taaskasutada pakendeid, klaasi, paberit, plasti...

Jurate Kastritskaja sõnul on Natalia parimad omadused usinus, innukus ja kirg kõige vastu, mida ta ette võtab. Ta on leiutanud ainulaadse, ainult talle omase tehnika. Iga väikseimgi detail on põhjalikult läbi mõeldud ning iga alustatud töö täiuslikkuseni lihvitud.