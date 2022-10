Kohtla-Järve uue võimuliidu loomine sattus ohtu: üks 13 saadikust astus mängust välja

25kohalises volikogus tagandasid 13 saadikut, kellest viis olid sotside ja viis Keskerakonna fraktsioonist ning kolm valimisliidu Restart Kohtla-Järve liiget, neljapäeval linnavalitsuse, volikogu esimehe ja aseesimehe ning kolm komisjoni esimeest. Need 13 saadikut plaanisid alustada ka läbirääkimisi uue võimuliidu moodustamiseks.

Kuid juba laupäeva õhtul teatas sotside nimekirjast volikogusse valitud Sergei Butšinski sotsiaalmeedias, et astub välja koalitsiooniläbirääkimistest valimisliiduga Restart Kohtla-Järve.

Talle on vastuvõetamatu, et selle valimisliidu saadikud hääletasid neljapäeval volikogus erinevalt teistest loomisel oleva koalitsiooni liikmetest ja hoopis koos vastasleeriga ka linnapea Toomas Naela umbusaldamise poolt olukorras, kus enne oli juba linnavalitsus tagandatud.

Restardi saadikud olid ise Toomas Naelale kümme päeva varem esitatud umbusalduse algatajateks ning nad kuulusid ka eelmisesse mitteametlikku Kohtla-Järve koalitsiooni, kus enamik saadikuid on saanud kuriteokahtlustuse.

Butšinski märkis, et nõustub koalitsioonis osalema vaid juhul, kui Restardi saadikud kinnitavad avalikult, et nad ei osale mingites tagaseljaläbirääkimistes ja on valmis tegutsema ausalt linna huvides.