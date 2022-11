"Must auk": filmis saab Kohtla-Järvest ja Tartust üks linn

"Tartus on sellised tühermaad või luhad, kus moodustuksid linna panoraamid, meeletute uusarenduste tõttu kadunud. Aga Ahtmes on kõik veel alles. Nii et Ahtme panoraami paneme kollased Annelinna majad arvutiga juurde. Ahtmest ja Annelinnast peaks moodustuma kokku üks tervik," selgitab Siimets.