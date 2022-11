Kuressaare teater toob külakostiks teatriklassikat

Romantika on pealispind

Laval rullub lahti suhtekolmnurk: rannatüdruk Lea armastab rikast noorperemeest, kes ütleb talle ära jõukama peretütre kasuks. Least on huvitatud teine, vaesem noormees, kellele Lea ise ära ütleb. Mõlemad mehed tahavad hakata riiki ümber pöörama, üks ühel, teine teisel pool riigitüüri.

Romantiline liin on vaid pealispind, kirjutab Keiu Virro Postimehes ilmunud arvustuses. "Laval nähtava vastasseisu puhul ei olegi rõhk niivõrd sellel, kas üksteise vastas on kommunistid, fašistid, kristlased või ateistid. Tegelased räägivad küll ideedest ja vaadetest laiemalt, ent selle kaudu eelkõige sügavalt isiklikest väärtustest."

Eestlasele ebamugav teema

Vahter rääkis ETV kultuurisaates "OP", et lavastus kätkeb ka sellist ebamugavat teemat nagu jumal ja religioon. "See ehmatab või hirmutab natukene keskmist eestlast, me ei ole harjunud jumalast rääkima ja teda otsima, pigem oleme me see rahvas, kes kannatab ära."

Lavastaja lisab, et "Lea" kipub tänapäeva mõttes juba naiivseks jääma, aga see pole üldse halb. "Ma arvan, et see naiivsus ongi üks kaduv inimese osa, see on tegelikult inimese juures väärtuslik, mida peaks hoidma."