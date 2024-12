Uut aastat saab Jõhvis alustada ühise jooksuga

Ivanov ütles, et jalgpalliklubi on uusaastajooksu korraldanud juba mitmeid aastaid ning sellest on saanud tore uue aasta sportlikult alustamise traditsioon. "Alguses arvasime, et kes ikka 1. jaanuari lõuna ajal jooksma viitsivad tulla, kuna veel magatakse ja puhatakse välja uue aasta vastuvõtmise pidudest. Aga tasapisi on osalejaid iga aastaga juurde tulnud. Alustasime mõttega, et tuua eelkõige välja oma klubi inimesed − lapsed ja nende vanemad. Kuid liitunud on ka teisi aktiivsest eluviisist lugupidavaid inimesi, kes saavad nõnda teha heas seltskonnas oma spordiaastale heatujulise stardi," sõnas ta.