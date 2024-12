Kontsert, mis paneb kõhulihased proovile

Viiuldaja Aleksey Igudesman ja pianist Hyung-ki Joo on artistid, kelle muusikaline stand-up on köitnud publiku tähelepanu üle kogu maailma. Nüüd on nad taas Eestis ja annavad neli kaasahaaravat kontserti.

"On öeldud, et klassikaline muusika on tõsine asi. Ka Aleksey Igudesman ja Hyung-ki Joo on seda kuulnud, kuid nad ei jäänud uskuma. Ja et teisigi veenda, töötasid nad välja omalaadse kontsertetenduse kontseptsiooni, mille kohta võib öelda, et see on maailma kõige naljakam tõsise muusika sõu," kirjutab muusikaajakiri Aplaus.