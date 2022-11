Boamadu eurolaulu mõjust: kuulajate arv kasvas tohutult

POOL BOAMADU: solist ja kitarrist Peeter Priks ning basskitarrist Roger Erikson kodupubliku ees Vokas. Kohtumisel vaheldusid pillilood lugudega bändi elust. Näiteks sai teada, et kui Roger Erikson koos tollaste koolikaaslastega Boamaole 22 aastat tagasi aluse pani, käis Peeter Priks veel lasteaias. "Minult on ikka küsitud, kui kaua ma veel mängin. Nii kaua, kuni mind välja ei visata, sest ma ei jõua järele. Õnneks noorte poiste kõrval püsin ka nooremana," muheles Roger Erikson. "Praegu oleme kõik sellisel tasemel, et täiendame üksteist ja keegi ei lohise järele. See ei tähenda, et kodus ei peaks tööd tegema. Kogu aeg teeme," lisas ta.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik