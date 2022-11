Lavastaja Helgard Haug: "Tunnen end Narvas otsekui taifuuni südames..."

"100% NARVA"

Lavastuse "100% Narva" kaua oodatud esietendus Vaba Lava Narva teatrikeskuses on kavas sel reedel. Etendust saab Narvas vaadata vaid kolmel korral: 18., 19. ja 20. novembril.

Maailmakuulsa teatrikompanii Rimini Protokoll lavastus "100% Narva" on rohkem kui teatrietendus. See on uurimus, statistika, ühe linna portree. See on Narva peegeldus, lugu, mida autor ei ole toimetanud, keskmise linlase otsekõne. See on peegeldus Narvast täpselt nii, nagu linn praegu on. Lavale tuleb 100 narvakat, kes esindavad linna sellises läbilõikes, nagu statistika näitab. Üks inimene on 1% Narvast − vanuse, soo, kodakondsuse ja keele järgi. Iga kuiva statistilise arvu taga on aga elav inimene oma kire, eluloo, vaadete ja plaanidega.

Kui ametlik statistika võib anda vastuse küsimustele, mitu protsenti Narva elanikest on naised või kui suur osa narvakaid on Eesti kodanikud, siis kuidas saada teada, milline on linna kõige kaunim maja või kui palju on narvakate hulgas kassiarmastajaid ning mis võib saada Narvast lahkumise põhjuseks? "100% Narva" on just see koht, kust nendele ja paljudele teistelegi küsimustele vastuseid otsida.

Rimini Protokoll on Saksa-Šveitsi teatritrupp, mille asutasid 2000. aastal performance'i kunsti novaatorid Daniel Wetzel, Stefan Kaegi ja Helgard Haug. Nad loovad lavastusi, lavalisi installatsioone ja kuuldemänge. Paljusid nende töid iseloomustavad interaktiivsus ja tehnoloogiate mänguline kasutamine. Üheks mastaapsemaks ja globaalsemaks lavastuseks sai projekt "100% City". Saja linlase hääled on kõlanud juba Pariisis, Londonis, Hongkongis, São Paulos, Lissabonis, Voronežis ning kümnetes teistes linnades.

"100% Narva" on 95% vene keeles ja 5% eesti keeles − just nii, nagu piirilinnas tegelik suhe on. Etendusel on vene- ja eestikeelsed subtiitrid.

Etendus kestab 1 tund ja 45 minutit ilma vaheajata.

Allikas: Vaba Lava