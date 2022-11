Sillamäe teatrifestivalil saab kahe päevaga vaadata 15 etendust

Festivali alusepanija ja peakorraldaja on Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse (IVKHK) noorteteatri Underworld lavastaja Anna Tereštšenko.

Noorteteater Underworld on tegutsenud juba 22 aastat. Tereštšenko asutas selle enda sõnul selleks, et aktiivseid noori teatrikunsti ja näitlejaeriala juurde tuua ning ühtlasi näidata õpilastele, et IVKHKs saab lisaks eriala omandamisele ka iseennast kui isiksust arendada ja oma loomeandeid avada.

Esmalt tegutses teater Narvas, kuid seal ei olnud neil oma lava. Pärast kolme haridusasutuse ühinemist kutsehariduskeskuseks läks Tereštšenko Sillamäe õppekohta jõudes kohe põlema: seal oli olemas kõik vajalik nii teatri tegevuseks kui ka festivali korraldamiseks. Kooli juhtkond toetas tema algatust ning alguse sai uus traditsioon.

"Esimest korda toimus teatrifestival kutsehariduskeskuses 2017. aastal ja oli kohe rahvusvaheline," rääkis Tereštšenko. "Etendusi näidati kolm päeva järjest, osalesid teatrid Eesti eri paigust, teistest Balti riikidest, Venemaalt ja Valgevenest. Festivalitraditsioon ei katkenud isegi koroonapandeemia ajal: näitasime etendusi veebi vahendusel."

Tänavune festival on tagasihoidlikum ning kestab kaks päeva. Venemaalased ei saa seekord tulla, valgevenelased samuti, paljudel kollektiividel on majandusraskusi. Rahvusvahelist staatust aitab hoida Teater-88 Riiast. Tereštšenko sõnul pole huvi siiski vähenenud ning osaleda soovijaid on endiselt palju. Kahjuks ei ole nimekirju enam võimalik täiendada, kuna festivalikava on juba koos.

Saali mahub 150 inimest, vaatajaid on tuhandeid

Juubelifestivalil annab etendusi kümme teatrit ning lavale astub ligi kolmsada harrastusnäitlejat. Päeva esimeses pooles näidatakse lasteetendusi, pärast kella 14 vanematele kooliõpilastele ja täiskasvanutele mõeldud etendusi. Festivali pidulik avamine on 17. novembril kell 10, esimesena astuvad tervitusega lavale teatri Underworld näitlejad.

Vaatesaalis on umbes 150 istekohta, kuid veebi vahendusel saavad etendusi vaadata tuhanded inimesed − otseülekande tagavad multimeedia eriala õpilased. Anna Tereštšenko sõnul kasutavad teatrihuvilised seda võimalust aktiivselt: esimesel aastal vaatas festivalietendusi 10 000 inimest ning iga aastaga tuleb neid üha juurde.

Festivali lõppedes on lavastajatel võimalus oma etendused heas kvaliteedis alla laadida − korraldaja sõnul on see harrastuskollektiividele oluline ning üks lisapõhjus nende festivalist osa võtta.