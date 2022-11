PÄEVA PILT ⟩ Esietendus unikaalne teatrilavastus "100% Narva"

Kultuuriminister Piret Hartman märkis, et see lavastus näitab narvalaste tõelist eluolu. "See on esimene Eestis tehtav lavastus, mis toob oma maailmavaadete ja arusaamadega lavale kokku 100 kohalikku inimest, kes ei ole näitlejad. Etendus loob vaatajale realistliku portree Narvast, aitab mõista sealset kogukonda ja seda taas meile lähemale tuua," ütles ta.

Ainulaadset etendust mängitakse ka laupäeval ja pühapäeval.