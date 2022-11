Eduard Kont tutvustas lastele oma uusi raamatuid

Järjekordsele kohtumisele Ahtme raamatukogus tõi autor kaasa kõik oma raamatud: neid on praeguseks kuus. Neis sisalduvad kümned muinasjutud ja legendid on lastele juba ammu tuttavad.

Need on juba valmis ning ehkki need alles ootavad avaldamist, tõi Kont "Ronkade kuninga" ja "Kuldkaru" maketi ka kohtumisele kaasa. Ta selgitas, et "Ronkade kuningas" sai tal ammu valmis, ent sellesse tuli enne trükki saatmist korduvalt muudatusi teha.

"Tekste kirjutan vene keeles, kuid need on juba eesti keelde tõlgitud. Illustratsioonid on samuti valmis − neid on palju," rääkis autor. "Ma ei oska täpselt öelda, millal lugejad neid raamatuid käes hoida saavad − kogun praegu nende väljaandmiseks raha. See ei ole kiire protsess, kuid loodan, et leidub sponsoreid, kes mind aidata soovivad," selgitas Kont.