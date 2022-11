Pille Lille loodud muusikafestival jätkub Jõhvis

"Tallinna poistekoor on üks Eestimaa pärleid ning tema dirigent Lydia Rahula on pannud oma südame sellesse, et poisid laulaksid ja tooksid meile rõõmu," juhatas kontserdi sisse Virumaa muusikafestivali looja ja kunstiline juht, sopran Pille Lill omanimelisest muusikute fondist.