Isamaa esinumbriks riigikogu valimistel Ida-Virumaal saab Hendrik Agur

Agur ütles, et talle on kandideerimise ettepanek tehtud ja ta võttis selle vastu, sest jagab Isamaa vaateid ja väärtusi. "Ütlen kohe ausalt välja, et ma ei kavatse valituks osutumise korral riigikogusse minna, vaid jätkan tööd Kohtla-Järve koolis," ütles Agur märkides, et tahab vaid olla toeks, et Isamaa saaks Ida-Virumaal võimalikult hea valimistulemuse, kuid tänavakampaaniates ta selle nimel osaleda ei plaani.