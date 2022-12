Kohtla-Järve spordikeskus võib saada uue juhi

Alates 2019. aasta oktoobrist täidab Kohtla-Järve spordikeskuse direktori ülesandeid Mihhail Kastritski. Kohtla-Järve toonane linnapea Ljudmila Jantšenko selgitas tollal, et konkurssi direktori ametikoha täitmiseks otsustasid nad mitte korraldada, et anda võimalus oma võimeid näidata noorele algatusvõimelisele mehele, kellel on olemas ka hea kogemuste pagas. Kastritski oli tegelnud kaks aastakümmet aktiivselt Kohtla-Järve kultuurikeskuse töö korraldamisega ning tema karjäär oli kulgenud direktori asetäitjani välja. Ta oli osalenud kultuurikeskuse renoveerimise ettevalmistuses ja selle käikuandmises pärast remonti.