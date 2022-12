Ilmateenistus hoiatab läheneva äkilise lumetormi eest

Pühapäeval kell 13.57 antud hoiatuse kohaselt tugevneb Eestis ööl vastu esmaspäeva kirdetuul puhanguti 15-21 m/s, hommikul ja päeval saartel ja rannikul kuni 26 m/s. Lumesadu ja tuisk levib Kagu-Eestist hommikuks üle maa, päeval läheb sadu intensiivsemaks. Nähtavus on halb. Lund lisandub 10, kohati kuni 20 cm.

Ilmateenistuse sünoptik Kairo Kiitsak rääkis pühapäeval veebiülekandes, et kuigi tuulepuhangute numbrid ei tundugi võib-olla väga suured, tuleb arvestada, et ilmaolud muudavad keeruliseks tugeva tuulega kaasnevad lumesadu ja tuisk. "Tekivad tuisuvaalud ja liiklustingimused muutuvad üsna kiiresti raskeks," ütles ta.

Tormihari on Kiitsaku sõnul esmaspäeva pärastlõunal ja õhtul. "Seda võib nimetada äkktormiks, ta tuleb järsku ja läheb ruttu üle. Seetõttu muutuvad ka ilmalolud väga kiiresti," märkis ta lisades, et alates esmaspäeva lõunast hakkab alates Kagu-Eestist torm rahunema, aga Põhja-Eestis võivad tuulepuhangud esmaspäeva õhtupoolikul ulatuda ka 25 meetrini sekundis.

Kui 2010. aasta detsembris tekkis tugeva lumetormi tõttu suur liiklusummik Padaorus, siis samasse kohta on Kiitsaku sõnul oodata kõige tugevamaid tormihoogusid ka sel esmaspäeval. "Põhja-Eestis lähevad kirdetuulega teelolud väga keeruliseks," märkis ta.

Päästeamet soovitab soetada kriisivaru ja hoiduda tormis liiklemisest

"Hommikul tööle võib-olla veel saate, aga õhtul koju enam ei pruugi, eriti kui tegu on kõrvalteedega. Tihe lumesadu levib üle Eesti, ja arvestades, et tuul muudab ilma lõikavalt külmaks, võib autoga lumme kinnijäämine kujutada endast tõsist ohtu elule ja tervisele. Rääkimata sellest, et kasvab oht liiklusõnnetusteks," ütles päästeameti vastutav Leho Lemsalu.