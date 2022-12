VIDEO ⟩ Ida-Virumaa teedel on lumevaalusid ja pinnatuisku, nähtavus on kohati väga väike

Ida prefektuur edastas esmaspäeval, et autosõit tasub võtta ette vaid äärmisel vajadusel ja sel juhul panna selga soojad riided ja tankida auto kütusepaak täis. Samuti tuleb võtta autosse väike labidas ja pukseerimisköis.

Arvestada tuleb sellega, et mida hullemad on olud, seda kauem võib aitajatel võtta aega ka hätta sattunud inimesteni jõudmine.

Ka hädaabinumber 112 võib olla ülekoormatud. Sellisel juhul tuleb püsida liinil ning mitte katkestada kõne, sest vastasel juhul liigute n-ö ootejärjekorra lõppu. Hädaabinumber 112 on olukordadeks, mil on ohus on kellegi elu, tervis või vara.