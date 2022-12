Valges saalis avati Kohtla-Järve kunstnike ühenduse aastalõpunäitus

Näitusel on väljas 23 autori poolsada täiesti erisugustes tehnikates valminud tööd. Näituse teemadki on väga erinevad, kuid sellest hoolimata on väljapanek vägagi harmooniline: siin on pilte eri aastaaegadest, natüürmorte ja portreid, maale, graafikat ja palju muud.

Kohtla-Järve kunstnike ühenduse esimees Aarne Hanni ja juhatuse liige Aivar Rihkrand märkisid näituse avamisel, et lõppev aasta oli neile raskustest hoolimata viljakas: ühendus pidas Ontika kaldal ja Uljaste järve ääres kaks suurt plenääri ning korraldas ka mitmeid näitusi ja meistriklasse. Peale selle täieneb nende ühendus pidevalt uute liikmetega ning ka käesoleval näitusel osaleb neli uut tulijat: Margarita Krivolessova, Ljudmila Rogatš, Jelena Beljajeva ja Veronika Pobežimova. Neist kolm on Juri Horevi stuudio õpilased.

"Nad on stuudios harjutades kõvasti arenenud ning neist igaühel on välja kujunenud oma käekiri," on Horev rahul. "Õpetajana on mul eriti hea meel selle üle, et nad ei joonista lihtsalt ilusaid pilte, vaid just nimelt loovad."