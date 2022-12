"Jõuluvana, tee palun nii, et mandariinid oleks ilma seemneteta!"

Jõuluvana Valdemar tutvustab Tudulinnast külla sõitnud lastele oma valdusi. Tee peal saab üheskoos mõistatada, kes on paksu lume sisse oma jäljed jätnud. "Linnalapsed vahel küsivad: "Aga kus loomad ise on?" Ma arvan, et nad piiluvad meid metsast."