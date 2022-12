Karell Kiirabi võtab jaanuarikuu alguses kasutusele kaks uut kiirabiautot Mercedes-Benz Sprinter. Ühe kiirabiauto hind koos uute seadmetega on 135 000 eurot. Uued kiirabiautod on varustatud täielikult uute seadmetega.

Karell Kiirabi Ida piirkonna teenusejuht Ivetta Sakkart-Linnard ütles, et uued kiirabiautod on efektiivsemad juba seetõttu, et nende puhastamine pärast nakkuskahtlusega patsiendi teenindamist ei võta palju aega.