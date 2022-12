Estonia kaevanduse aherainemäele tuleb päikesepark

Päikesepargi jaoks rajati kaevandusalale põlevkivi väärindamisel tekkinud aherainest 27 meetri kõrgune tarind. See võimaldab vähendada varjutusest tulenevaid kadusid ja muuta sellega elektritootmist efektiivsemaks.

Enefit Greeni taastuvenergia projektijuhi Elise Johanna Lille sõnul on Estonia päikesepark teine, mille ettevõte rajab tööstusalale. ,,Kaevandatud alad, nagu ka muud väheväärtuslikud maad, on päikeseelektrijaamade rajamiseks väga sobilikud. Taastuvenergia arendamine tööstusalal teenib mitut keskkonnasõbralikku eesmärki. Näiteks pakub võimalust kasutada kaevandamisel tekkivat aherainet ehitusmaterjalina ja varustada kaevandust rohelise energiaga," ütles Lill.

Lill lisab, et Estonia päikesepargi rajamine on osa ettevõtte kasvuplaanist suurendada oluliselt taastuvenergia tootmist. ,,Enefit Geen neljakordistab lähiaastatel rohelise elektri tootmisvõimsuse. Päikeseenergias on Baltikumi ja Poola turul meie jaoks suur kasvupotentsiaal. Plaanime järgmisel aastal teha investeerimisotsuseid suuremahuliste päikeseparkide rajamiseks Eestisse ja Leetu kogumahus üle 200 megavati," märkis Lill.