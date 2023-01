Sel nädalal Ida-Virumaal töötav kultuuriminister Piret Hartman kutsus Eesti teatrijuhid Jõhvi, et arutada, kuidas tuua piirkonda rohkem etendusi. "Soovime teada, millised on takistused ja mida saaksime teha selleks, et kultuurisündmusi siia rohkem jõuaks," selgitas ta.