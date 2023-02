Neeme Kuningas toob Ida-Viru noortega lavale rokkooperi

Rahvusooperis Estonia ja paljudes maailma ooperimajades sadu oopereid lavastanud Kuningas tõdes, et ligemale pool sajandit tagasi Olav Ehala, Peeter Volkonski ja ansambli Ruja muusikute Jaanus Nõgisto ja Margus Kappeli loodud rokkooperi lavale toomine Ida-Virumaa koolinoortega on paras katsumus. "See on väga nõudlik muusika. Asjaarmastajatel on sellega küllaltki keeruline toime tulla. Solistidel peab olema noodivõimekust ja ka esinemiskogemust rohkem kui vaid näiteks kooris laulmisel," ütles ta, märkides, et seetõttu tehakse 11. veebruaril gümnaasiumis ka konkurss, et leida Ida-Virumaalt sobivaid osalejaid.