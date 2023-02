"Kui meil on valida, kas lõpetada õli tootmine ära 2027. aastal, või veendumus, et on võimalik siiski töötada ka kauem, siis 2027. aastal tootmine lõpetada oleks vale otsus," ütles VKG juhatuse esimees Ahti Asmann, kelle hinnangul on Euroopa sel kümnendil sellises energiahädas, et põlevkiviõli on veel aastaid nõutav kaup turul.