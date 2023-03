Küsitlused lubavad Ida-Virumaal kõige rohkem hääli Keskerakonnale

Reformierakonna toetus on mõlemas uuringus samas suurusjärgus: 15-16 protsenti. Tugevasti erineb aga EKRE toetus. Norstati uuringus on see 12 protsenti, Kantar Emoril kõigest 3,5 protsenti. Viimase arvu muudab küsitavaks see, et alles nädal aega tagasi sai sama firma EKRE toetajate osakaaluks Ida-Virumaal 14 protsenti.