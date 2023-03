Tammsaare loomingu võistulugemine arendab noorte eesti keele oskust

Võistulugemise "Hansenist Tammsaareni" eesmärk on tutvustada piirkonna elanikele nende kodupaigaga seotud kirjanikku. Anton Hansen Tammsaare sai oma gümnaasiumihariduse Narvas ja puhkas aastaid koos perega Narva-Jõesuus.

Võistluse korraldaja, Narva kolledži eesti keele nooremlektori Enda Truboki sõnul kutsuti võistulugemine Ida-Virumaal ellu ennekõike selleks, et tutvustada Tammsaare loomingu kaudu vene noortele eesti kirjandust ja arendada nende keeleoskust.

Võistulugemise hindamiskomisjoni on aastate jooksul kuulunud Eesti tuntud näitlejad, Narva kooliõpetajad, kolledži õppejõud ja varasemad võitjad. On tavaks, et enne võistulugemise algust juhendab žürii esimees osalejaid ja koos tehakse hääleharjutusi.