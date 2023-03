Jõhvi loobus samuti purustatud Vene tanki eksponeerimisest

Jõhvi vallavanem Maris Toomel ütles ERRile, et vallavalitsus otsustas pärast arutamist nii kaitsepolitsei kui politsei- ja piirivalveameti töötajatega ning arvestades ka äsjaseid valimistulemusi Ida-Virumaal mitte tuua seda tanki Jõhvi, et ära hoida provokatsioone.

Toomel rääkis eelmisel nädalal Põhjarannikule, et vallavalitsuse liikmete seas lähevad arvamused tanki eksponeerimise kohta lahku. "Mina isiklikult ei ole selle vastu. Venemaa kallaletung ja sõda Ukrainas on reaalsus. Kellele me selle tanki näitamisega Jõhvis ikka haiget teeme?" sõnas ta, lisades aga, et kui vallavalitsus selles küsimuses ühele meelele ei jõua, siis seda tanki Jõhvi ei tooda.