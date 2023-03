Kiikla rahvamaja sisustab pühapäeva lasteteatritega

"Märts on teatrikuu ja miks mitte teha lasteteatrite päev," selgitas Kiikla rahvamaja juhataja Ruth Linnard.

Südapäevast alates saab vaadata kolme tükki: teatri Tuuleveski nukuetendust Hiina muinasjutu ainetel "Vesidraakoni kingitus", Kehra Nuku etendust "Punamütsike" ja Kiikla kogukonnateatri etendust "Kitsetall, kes oskas lugeda kümneni", mis sünnib Alf Proyseni jutustuse põhjal.

"Meie kogukonnateatri trupp õpib selleks päevaks selgeks just lasteetenduse, mis on üles ehitatud toreda liikumise peale. Muidu meil on lavaline liikumine puudulik − teeme kõike iseenese tarkusest −, aga seekord on meil liikumisjuht Marju Aul. Kui koduloolist teatritükki "August ja Julia" mängides käib meiega kaasas naiste tantsurühm, siis nüüd pannakse näitlejad tantsima ja tulemus on päris vahva," rääkis Ruth Linnard.

Vaatamist väärt on ka kostüümid, täpsemini autoritööna valminud peakatted. "Leidsin Hiiumaalt ühe vahva proua, kes tegi kõigile tegelastele vilditud mütsid, mille saime kultuurkapitali toetusega tellida," rõõmustas Ruth Linnard.

Lasteetendustele järgneb lühikese pausi järel rollimäng − mõrvamüsteerium −, kus soovijad saavad oma loomingulisuse proovile panna. "See on rohkem mõeldud täiskasvanutele, me lapsi kuritegudesse ei kaasa."

Lastel avaneb võimalus oma loovust kasutada 28. aprillil, kui Kiikla rahvamajja tuleb külla Vana Vabriku Kinoteater. Pärast "Nõiatütre" etendust viivad näitlejad läbi nukkudega mängimise töötoa.