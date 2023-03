Tartu akadeemikul ei õnnestunud veenda narvalasi punatänavaid ümber nimetama

Tartu ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo käis narvalastele rääkimas, miks on punaarmeelaste järgi pandud tänavanimed Eestis sobimatud ja tuleks ära muuta. Narva volikogu ajalooliste pärandite komisjoni esimees ja riigikogu liige Aleksei Jevgrafov aga märkis, et tema sel kohtumisel midagi uut ei kuulnud ning leiab endiselt, et Eesti annekteerimisel ja okupeerimisel ning Punaarmee sõduritel polnud omavahel mingit seost.