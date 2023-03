Tantsufestivalile "J-Fest" on tänavu oodata rekordarvu osalisi

2019. aastal gümnasistide Kirill Volkovi ja Dmitri Orehhovi ning nende õpetaja Natalja Šabartšina loovtööna sündinud üheaastane üritus on neile endilegi ootamatult üle kasvanud rahvusvahelise tasemega festivaliks. Mullu kogunes "J-Festile" tuhat tantsijat ning see valiti Ida-Virumaa aasta kultuurisündmuseks.

Tänavu on oodata uut rekordit: festivalile on registreerunud üle tuhande osaleja nii Eestist kui ka Lätist, Leedust, Kasahstanist, Prantsusmaalt ja Belgiast.

"Esimesel korral tundsime asjast lihtsalt ise mõnu, aga nähes, et asjast huvitatuid on teisigi, otsustasime jätkata," rääkis Natalja Šabartšina. "Teine festival oli veel ägedam ning kolmandal korral laienes veelgi, toimudes lisaks Jõhvile ka Tallinnas. Oleme leidnud palju sõpru, kutsunud osalema rahvusvahelise kohtunike meeskonna ja areneme edasi − tahame jääda vähemalt senisele tasemele, kuid veel parem oleks edasi liikuda."

Praegu tegeleb festivalikorraldusega terve meeskond: algatajatega on ühinenud Veera Jegorova, Erich Pullerits, Martin Pihlap, Artjom Hinn ja Edgar Rahhimov. Festivalist on saanud Baltimaade suuremaid tantsufoorumeid, kus eri vanuses ja eri rahvusest eri stiilide harrastajad tulevad kokku, et üksteisega mõõtu võtta.