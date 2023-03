Uues tantsusaates astuvad võistlustulle ka idavirukad

Projekti kaassaatejuht, mitmekordne Eesti meister võistlustantsus Stasys Brilis tunnistas, et tantsijate hindamine on keeruline ülesanne, sest füüsilise esituse kõrval on oluline ka loo jutustamine ja hingeline pool ehk see, kuidas tantsija selle läbi elab. "Terviklikkus on see, mis teeb tantsust tantsu," lausus Brilis. Tantsu peab ta üdini positiivseks, sest see toodab metsikus koguses endorfiine, rõõmu ja positiivsust. "Inimesed peaksid rohkem tantsu vaatama ja tantsuga tegelema," on ta veendunud.