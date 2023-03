Jõhvis koguti üle kuue tuhande raamatu, mida käsi ei tõuse ära viskama

Laupäeval Jõhvi keskraamatukokku sättides ei taha isegi tühjade kätega minna. Haaran kodusest raamaturiiulist kaasa kuus teost, mida ei kavatse kunagi uuesti lugeda, ja teen niimoodi ruumi uutele. Kuna hoiuraamatukogu on eelnevalt teada andnud, et on teiste seas huvitatud "Meistrist ja Margaritast", mida koolid ja rahvaraamatukogud alatasa küsivad, otsustan loovutada ka Bulgakovi kultusromaani.

Kogumiskasti "Meister ja Margarita" ei jõuagi − Kalju Tammaru tarib selle kohe bussi, et see sealsamas Jõhvis rändama ei läheks ja ikka Tallinna jõuaks. On ju Eesti rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu kogumiskampaania kahesuunaline: too ja vii.