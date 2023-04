Minu kõikidel lavastustel on üks ühine joon. Kõik need räägivad inimestest, kes meie ümber iga päev ringi liiguvad, kellega me koos elame ja kellega me koos püüame olla õnnelikud. Alati see ei õnnestu. See ongi mulle hästi huvitav jõuda kogu aeg lähemale ja lähemale, miks me siis nii kuradi õnnetud oleme, kui me ju nii kõigest väest püüame. Eks laiutan minagi käsi.