Sambla sõnul mõtles ta Alutaguse keskuse juhi kohalt lahkumisele juba enne seda, kui Jõhvi vallavalitsus nõuniku konkursi korraldas. "Mul algas seal juhina juba viies aasta ning tundsin, et see töö hakkab mulle ammenduma ja tahaks teha midagi uut," ütles ta.

Sambla on Jõhvi spordieluga olnud aastaid seotud nii spordikooli suusatreeneri kui spordiürituste korraldajana. Treeneritööd kavatseb ta jätkata ka nõunikutöö kõrvalt. "See on mu kutsumus, millest ei tahaks loobuda," sõnas ta.