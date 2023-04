Trad.Attacki! Eesti tuur jõuab järgmisel nädalal Narva. Kontserdile saab eribussiga

Narva saab kontserdibussiga

Toila valla teatri-/kontserdibuss tegi esimese sõidu märtsis, viies huvilised Narva R.A.A.A.M. teatri hittlavastusele "Audients". Et publiku huvi oli suur ja buss peaaegu rahvast täis, liigub eribuss ka Trad.Attacki! kontserdile marsruudil Kohtla-Nõmme − Kohtla-Järve − Jõhvi − Toila − Voka − Narva. Bussipilet maksab 5 eurot.

"Toila valla ümbruses on väga head partnerid, kelle juures kultuurielamusi tarbida. Jõhvi kontserdimajas on suurepärase akustikaga saal, mida meie ei saaks iialgi oma kultuurimajades pakkuda. Narvas on heaks partneriks Vaba Lava. Häid partnereid, kelle juurde külla sõita, on tegelikult palju, tihti aga puudub sobiv transpordiühendus. Spetsiaalne teatri- või kontserdibuss on selleks väga hea lahendus," selgitas Toila valla kultuurijuht Kaisa Pukk.

Kui on soov eribussiga Narva sõita, võib kirjutada aadressil kaisa.pukk@toila.ee.