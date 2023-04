Narvas etenduv ''Aladdini võlulamp" pakub põnevust nii suurtele kui väikestele

Tantsuteater Polly on Eesti suuremaid tantsukoole. Polly kasvandikud on rahvusvaheliste ja üle-eestiliste võistluste grand prix' laureaadid ja võitjad ning heategevus- ja loomeprojektides osalejad. Tantsuteatri Polly looming on tuttav Lätis, Leedus, Bulgaarias, Inglismaal, Saksamaal, Hispaanias, Portugalis, Venemaal ja Valgevenes.