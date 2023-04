Töörühm pakub tuumajaama üheks asukohaks Toila piirkonda

Analüüs näitab, et sotsiaal-majanduslikult oleks kõige positiivsem mõju jaama rajamisel pealinnast kaugemale kahanevatesse ja madalama sissetulekuga elanikkonnaga piirkondadesse. Selliste piirkondadena tuuakse Toila kõrval välja veel Loksa, Kunda ja Pärnumaal asuv Varbla.

Töörühma juhi, keskkonnaministeeriumi kantsleri Meelis Mündi sõnul ei tähenda see, et neisse piirkondadesse tuumajaam tuleb. "Eesti riik ei ole täna teinud otsust tuumaenergia kasutuselevõtmiseks. Juhul kui riik peaks sellise otsuse langetama, selguvad jaama tegelik asukoht ja teised nüansid lisaanalüüside ja -planeeringu käigus," märkis ta.

Ruumianalüüsi alltöörühma juht, rahandusministeeriumi asekantsler Kaia Sarnet selgitas, et esmaste kriteeriumite alusel (jahutusvee olemasolu, kaugus riigipiirist, lennujaamade kaitsevööndid, üleujutusohuga alad, kaitsealad jm) joonistus aasta alguses kõigepealt välja rannikuäärne vöönd 15 piirkonnaga, mida analüüsiti täiendavalt sotsiaal-majanduslikust vaatest.

"Sotsiaal-majanduslik lähenemine vaatab asja maksimaalse kasu vinklist − kellele ja milline oleks jaama rajamisel võimalik positiivne mõju," rääkis Sarnet. "Tegu on laia ulatusega objektiga, mis avaldaks soodsat mõju kogu regiooni arengule. Asukohapiirkonnas saaks tekkida sünergia olemasolevate tööstusettevõtetega, suureneksid elanikkond ja asustus, suuremat rõhku pandaks teenuste kättesaadavusele ja elukeskkonna arendamisele," tõi Sarnet välja.

Toila kohta märgitakse analüüsis muu hulgas, et tuumakütuse transport alale on võimalik mere- ja maanteetransporti kombineerides. Tulevikus, Rail Balticu valmimisel on võimalik kombineerida raudtee- (Rail Balticu trassilt idasuunalisele trassile) ja vajaduse korral ka maanteetransporti.