Tänavuse kindral Tõnissoni konverentsi teemadeks on vastupanuliikumine ja sõda Ukrainas

Põnev tõotab tulla ka pärastlõunane arutelu teemal, mida võtta arvesse Eesti kaitsevõime tugevdamiseks. Et Soome on just äsja saanud NATO liikmeks, siis on kindlasti huvitav kuulata Hannele Valkeniemi mõtteid, kuidas see suurendab nii Soome kui ka Eesti kaitsevõimet.