Pippi Lotta Enok alustas välishooaega USAs isikliku rekordiga

Eesti kõigi aegade edetabelis on Pippi Lotta Enok selle tulemusega seitsmevõistluses 12. kohal.

Enok kogus sisehallis 4400 punkti, püsitades ka igal alal uue isikliku rekordi. Tema üksikalade tulemused olid 8.52 (60 m tõkkejooks), 1.78 (kõrgushüpe), 12.12 (kuulitõuge), 6.18 (kaugushüpe) ja 2.17,35 (800 m jooks). Selle tulemusega kerkis 20aastane Enok Eesti kõigi aegade edetabelis kolmandaks. Eesti rekordi omanik on Kaie Kand 4580 punktiga.

Enok on öelnud, et tänavusel välishooajal rihib ta tippvormi juuni ja juulikuusse. Esmalt võistleb ta USA üliõpilasmeistrivõistlustel, mille järel naaseb ta Eestisse, et valmistuda Helsingis toimuvateks U23 maailmameistrivõistlusteks.