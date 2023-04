Prokuratuuri pressiesindaja Kristina Kivari ütles, et prokuratuur taotles vahi all hoidmise pikendamist, kuna on oht, et Ossipenko võib hoida menetlusest kõrvale või panna toime jätkuvalt kuritegusid. "See on väga mahukas menetlus," selgitas Kivari, miks on Ossipenko vahi all hoidmine eeluurimise ajal rohkem kui pool aastat vajalik.